В Праге открылся ежегодный фестиваль Сибири

В рамках первой части фестиваля зрителей познакомят с творчеством художников Якутии (Саха).

Выставка фотографий «В объятиях холода», «Кочующие свитки Сибири» художников Якутии и показы документальных и художественных фильмов пройдут в Праге в рамках фестиваля Сибири в Праге.

В среду, 8 ноября, в пражской галерее Zahradník открылся третий фестиваль культуры Сибири в Праге – Sibiř, Sibiř. Фестиваль состоит из двух частей, посвященных востоку и западу Сибири. Первая часть будет рассказывать о востоке Сибири – Якутии (Саха).

Фотовыставка «В объятиях холода» ярко и реалистично показывает ежедневный быт жителей севера в условиях суровой арктической природы. Выставка рассказывает о веровании якутов, о жизни современных оленеводов, о долгой зиме и коротком долгожданном лете и главном событии Якутии — празднике Ысыах. Экспозиция «В объятиях холода» объединила группу фотографов, в которую вошли Барабанова Сардаана, Худаева Диана, Васильева Мария, Айар Куо, Васильев Алексей, Авдеев Максим и Аманатов Семен.

Выставка «Кочующие свитки» знакомит с творчеством современных художников Якутии и дает возможность увидеть произведения, выполненные в виде свитков. После успеха в Бельгии, Франции, Финляндии и Польши «Кочующие свитки» прибыли в Чехию. Экспозиция составлена из работ художников, доцентов и преподавателей Арктического государственного института культуры и искусства (авторы: Туяра Шапошникова, Ольга Рахлеева, Анна Петрова-Керехит, Марианна Лукина, Михаил Старостин, Надежда Иванова, Полина Петрова, Жанна Чернева, Ольга Монастырева). Эта выставка стала стала местом объединения различных творческих вкусов и художественных стилей.

На фестивале впервые в Чехии будет показан художественный фильм «Мой убийца», снятый режиссером Костасом Марсаном в Якутии. Чешский писатель и режиссер Мартин Рышавы представит свой новый документальный фильм «Слепой Гулливер». Документальный фильм «Хранители тундры» режиссеров Сардааны Барабановой и Дианы Худаевой расскажет про жителей Анабарского улуса, самого севера Якутии. Герои фильма – оленеводы, народные мастера, певцы, рыбаки, самодеятельные художники.

Первая часть фестиваля будет длиться до 22 ноября 2017 года. Вторая часть, о западной Сибири, будет представлена творчеством художником из города Тара Денисом Русаковым. Выставка его работ откроется 23 ноября. В рамках второй части фестиваля культуры Сибири в Праге пройдут мастер-классы для детей и показ документального фильма JVCR.

Организатором фестиваля культуры Сибири выступило общество k2e z.s.

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