После реконструкции в Праге открылся Музей прикладного искусства

Со среды, 15 ноября, в Праге после трехлетнего перерыва начало работать здание Музея прикладного искусства.

Фото: www.facebook.com/upmpraha

Спустя несколько лет ремонта в Праге вновь открывается Музей прикладного искусства (Uměleckoprůmyslové museum). Первые посетители музея после открытия смогут увидеть новую выставку Director´s Choice, которая представляет собой выборку из коллекций музей. На выставке можно будет увидеть экспонаты в разных жанрах – от ремесленничества до дизайна.

После реконструкции также возобновляет свою работу Библиотека Музея прикладного искусства, в которой можно найти большое количество изданий, посвященных искусству, архитектуре и дизайну. Фонды библиотеки начали строиться с 1887 года, когда учреждение только открылось. Библиотека будет открыта со вторника по субботу.

Музей прикладного искусства в Праге начал работать после трехлетнего перерыва. Именно столько времени понадобилось на реконструкцию, которая финансировалась в рамках государственной Программы охраны национального культурного богатства. Всего было потрачено более 266 млн крон. Благодаря реконструкции в три раза увеличилась площадь для проведения выставок, в два раза больше стало пространства для постоянных экспозиций.

Источник: lidovky.cz