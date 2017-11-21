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Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО

Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО

artyommm 116 0
В этом году исполняется ровно 25 лет, как исторический центр Праги был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Фото: shutterstock.com
Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО

Прага отметит 25 лет с момента записи ее исторического центра в список всемирного культурного наследия UNESCO. По этому случаю пройдет конференция «Мировая Прага 2017» (Praha světová 2017). На ней будут обсуждаться вопросы, связанные с жизнью в исторических районах, которые вошли в охраняемую законом зону. В последние годы исторический центр города теряет своих жителей. 

Конференция пройдет 6-7 декабря в Новом здании Национального музея. На ней будут выступать представители чешской столицы, художники и иностранные гости. К юбилею записи в ЮНЕСКО также выйдет книга «Мировая Прага, или Девять интервью об историческом центре столицы». 

С 20 ноября по 11 декабря на Вацлавской площади можно посмотреть фотовыставку Praha NErealizovaná («НЕреализованная Прага»), на которой представлены интересные, но неосуществленные проекты, а также альтернативные варианты зданий 19 и 20 вв., которым не суждено было появиться. 

Исторический центр Праги вошел в список ЮНЕСКО 4 декабря 1992 года. Под защитой находится историческое ядро города, которое занимает площадь 866 га и включает территорию Пражского Града, Градчан, Малу Страну и Карлов мост, Старый город, Новый город и Вышеград.

ЮНЕСКО объединяет 1073 памятника по всему миру. Двенадцать из них находятся в Чехии. Кроме исторического центра Праги, речь идет, например, о вилле Тугендхат в Брно, исторических садах в Кромнержиже, Кутна-Гора, замке Леднице и чумовом столбе в Оломоуце. В список нематериального культурного наследия включены словацкий танец вербуньк, мясопуст, соколиная охота, чешское кукольное искусство и королевские обряды.

Источник: novinky.cz

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