В Чехии выбрали главную фотографию года, снята она на телефон

Лучшие фотографии с конкурса Czech Press Photo до 30 января можно будет увидеть в Староместской ратуше.

Фото: pixabay.com

Черно-белый снимок с подписью «Хезболла, празднование победы над Израилем», который сделал Мартин Банджак из агентства Magna, победил в конкурсе Czech Press Photo.

Высокие оценки также получили фотографии издательства MAFRA. Петра Топича отметили за серию, на которой запечатлены беспорядки во время заседания G20. Томаш Крист, который отправил на конкурс работу «Прыгун в воду», также стал одним из победителей конкурса.

Фотография-победитель в категории «Проблемы нынешней эпохи» была сделана в ливанском городке Хермель на границе с Сирией. Хезболла регулярно празднует там победу над Израилем. Мартин Банджак уже раньше получал премию Czech Press Photo в 2010 году. Тогда жюри оценило его фотографию девочки, пораненной в результате землетрясения на Гаити.

Снимок, который стал победителем сейчас, был сделан на мобильный телефон. В этом году в конкурсе Czech Press Photo участвовало рекордное количество работ (7 277 фотографий от 482 авторов).

Посмотреть лучшие фотографии с конкурса можно со среды, 22 ноября, по 30 января в Староместской ратуше в Праге. Выставка работает с 10:00 до 19:00. Планируется, что будут проходить встречи с победителями отдельных номинаций.

Смотреть фотографии победителей