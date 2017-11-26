Чешский художник добавляет новый смысл известным логотипам

Произведения стрит-арт художника можно увидеть в Брно.

Фото: https://www.facebook.com/groups/249761179094/photos/

В начале текущего года чешский Брно завоевал престижное звание «Креативный город музыки» от ЮНЕСКО. Эта новость вдохновила брненского художника Тимо (Timo) на создание новых граффити. В своем любимом районе, возле ж/д вокзала в Ржечковице он изменил названия и логотипы известных компаний. Так, название Tesco превратилось в UNESCO.

Это не первый раз, когда Тимо «исправляет» известные логотипы. Раньше он уже редактировал название сети супермаркетов Albert на название венской галереи Albertina с указателем в сторону Вены. После этого известная галерея опубликовала фотографию с граффити на своем официальном сайте, а руководство торговой сети потребовало ее убрать.

Известное произведение также создано на основании названия компании, специализирующейся на выдаче кредитов, Home Credit. После правок оно превратилось в Home Less, чем художник хотел намекнуть на невыгодные условия кредитования, из-за которых люди могут оказаться, например, без жилья.

Источник: metro.cz