В Чехии выбрали лучший архитектурный объект 2017 года

Чешская палата архитекторов присудила премию за лучшую архитекторскую работу 2017 года. Первое место в конкурсе занял подземный музей – Археологический парк Павлов (Archeopark Pavlov).

Фото: https://www.kvetarch.cz/

Чешскую премию за лучшую архитекторскую работу 2017 года получили Радко Квет и Павел Пиячек за комплекс Археологического парка Павлов. Этот исторический музей находится прямо на местности археологических раскопок, где эксперты обнаружили фрагменты человеческого поселения времен раннего палеолита.

Археологический парк Павлов находится в живописном месте Бржецлава. Он представляет собой музей, расположенный на глубине около 4 метров под землей. Над поверхностью земли виднеется только несколько светлых конструкций.

https://www.kvetarch.cz/

Посетители музея попадают в удивительную пещеру с древними экспонатами. Прямо в экспозицию архитекторы включили найденные кости мамонта. По мнению жюри, проект производит впечатление своим безупречным исполнением и тем, с какой тщательностью и вниманием архитекторы подбирали материалы.

Победителя выбирали среди шести финалистов. Всего в конкурсе, который проводит Чешская палата архитекторов каждый год, поучаствовало 249 работ. Премии победителям вручили 27 ноября в пространстве Jatka 78.

Со вторника лучшие работы представят в Галерее Ярослава Фрагнера в Праге.

https://www.kvetarch.cz/

Источник: ČTK