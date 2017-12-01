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В Праге пройдет рок-концерт, посвященный Украине

В Праге пройдет рок-концерт, посвященный Украине

artyommm 305 0
Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на помощь детям, пострадавшим на войне в Украине. В следующем году они приедут на отдых в Прагу.
В Праге пройдет рок-концерт, посвященный Украине

В пятницу, 1 декабря, в театре Divadlo Archa пройдет праздничный рок-фестиваль Ukrajino, vítej v Evropě! - Welcome to Europe, Ukraine! Мероприятие посвящено отмене виз для въезда украинцев на территорию Шенгена. В концерте будут участвовать чешские и украинские группы. 

Фестиваль состоится под покровительством посла Украины в Чехии Евгена Перебийниса и  заместителя мэра Праги Петры Колинской. Участвовать в мероприятии будут композитор Михаэль Коцаб, композитор и директор театра Арха Ондржей Граб, депутат Европейского парламента Яромир Штетина и др.

Доходы от продажи билетов на концерт будут направлены на помощь детям с Украины, которые пострадали из-за войны и приедут в Прагу на оздоровительный и экскурсионный отдых в 2018 году. Билет стоит 290 крон.

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Темы
Украина украинцы События на Украине Рок концерт Прага
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