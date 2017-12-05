В Праге открылась новая картинная галерея, аналогов которой нет

Галерея Unique & Limited работает ежедневно по адресу Anglická 14 в пражских Виноградах.

Фото: http://unique-gallery.cz/

Чешская компания Unique & Limited вместе со своей командой художников, любителей автомобилей и креативщиков создает уникальные картины с помощью специальной техники, которая сочетает в себе live action фотографию и CGI. В рамках этого проекта в Праге появилась первая automotive art галерея Unique Gallery.

На площади около 70 квадратных метров выставлены произведения, которые показывают самые захватывающие моменты автомобильной истории. На крупноформатных картинах события на гонках и соревнованиях как будто оживают. Зрители могут увидеть истории, например, таких автомобильных икон, как Джеймс Хант и Элизабет Джанкова.

Как появляются картины?

Произведения Unique & Limited создаются с помощью особой техники. Интересно то, что для появления одной картины требуется около 3-5 месяцев работы команды из пяти человек. Непосредственно самому творческому процессу предшествуют десятки часов изучения того или иного исторического события в мотогонках. Затем художники едут на конкретное место, где делают фотографии. Перед камерами работают даже статисты.

По возвращении в студию команда работает над постпродакшеном, когда создается детальная модель гоночного автомобиля. Работа ведется в точности по историческим фотографиям, передается каждая деталь, каждая царапина на лаке. Такие картины лучше всего видеть вживую. Именно поэтому произведения каждый год участвуют в выставках по всему миру. И вот, наконец, на родине художников, в столице Чехии, открылась тематическая галерея.

Unique Gallery – это еще и автосалон элитных автомобилей. Галерея работает по адресу Anglická 14 ежедневно с 10:00 до 17:00.

Источник: czechcrunch.cz