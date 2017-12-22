Какие достопримечательности и учреждения культуры будут работать в Праге в Сочельник

На Пражский Град в Сочельник попасть не получится, а вот собор святого Вита будет открыт.

В этом году в Праге в Сочельник будут открыты некоторые туристические места, достопримечательности и зоопарк. Национальный музей и Национальная галерея 24 декабря работать не будут.

Пражский зоопарк начнет праздновать Рождество уже в субботу, 23 декабря, и для гостей будет подготовлена специальная программа. В воскресенье, 24 декабря, работать будет также и ботанический сад.

Из пражских достопримечательностей в Сочельник останутся открытыми собор св. Вита, Вышеград, Староместская ратуша, Петршинская смотровая башня, Староместская и Малостранская мостовые башни. Тем не менее, они будут работать по сокращенному, праздничному расписанию.

На Пражский Град в Сочельник попасть не удастся (только в собор св. Вита). Закрыта также будет и Страговская библиотека, которая не будет работать и 25 декабря. Бржевновский монастырь откроет свои двери для посетителей и вовсе только 14 января.

Отделения Национального музея будут закрыты все. Некоторые из них все-таки будут работать в отдельные дни рождественских каникул. Например, в Чешский музей музыки можно будет попасть 25 декабря, в Музей Напрстека – 26 декабря, а в Новое здание Национального музея – 25-26 декабря.

Национальная галерея в воскресенье, 24 декабря, работать не будет. Во все остальные дни будет открыто.

Источник: ceskenoviny.cz