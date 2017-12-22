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Какие достопримечательности и учреждения культуры будут работать в Праге в Сочельник

Какие достопримечательности и учреждения культуры будут работать в Праге в Сочельник

artyommm 772 0
На Пражский Град в Сочельник попасть не получится, а вот собор святого Вита будет открыт.
Какие достопримечательности и учреждения культуры будут работать в Праге в Сочельник

В этом году в Праге в Сочельник будут открыты некоторые туристические места, достопримечательности и зоопарк. Национальный музей и Национальная галерея 24 декабря работать не будут. 

Пражский зоопарк начнет праздновать Рождество уже в субботу, 23 декабря, и для гостей будет подготовлена специальная программа. В воскресенье, 24 декабря, работать будет также и ботанический сад. 

Из пражских достопримечательностей в Сочельник останутся открытыми собор св. Вита, Вышеград, Староместская ратуша, Петршинская смотровая башня, Староместская и Малостранская мостовые башни. Тем не менее, они будут работать по сокращенному, праздничному расписанию. 

На Пражский Град в Сочельник попасть не удастся (только в собор св. Вита). Закрыта также будет и Страговская библиотека, которая не будет работать и 25 декабря. Бржевновский монастырь откроет свои двери для посетителей и вовсе только 14 января.

Отделения Национального музея будут закрыты все. Некоторые из них все-таки будут работать в отдельные дни рождественских каникул. Например, в Чешский музей музыки можно будет попасть 25 декабря, в Музей Напрстека – 26 декабря, а в Новое здание Национального музея – 25-26 декабря.

Национальная галерея в воскресенье, 24 декабря, работать не будет. Во все остальные дни будет открыто. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Рождество Рождественские рынки Рождество в Праге
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