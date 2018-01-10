На Пражском Граде началась первая бесплатная выставка к 100-летию Чехословакии

C 10 по 15 января 2018 года на Пражском Граде будет проходить бесплатная выставка «У истоков государственности». Посетителям представят редчайшие экспонаты 9-12 веков.

10 января на Пражском Граде начинается первая из крупных выставок, посвященных 100-летию возникновения Чехословакии. Она называется «У истоков государственности» ( V základech státnosti). Посетители смогут увидеть оригинальные рукописи и документы, подтверждающие королевские привилегии, а также редкие археологические находки.

Посетить выставку можно будет бесплатно – до 15-го января, с 10:00 до 18:00. Она будет работать в комплексе Императорских конюшен ежедневно.

Среди экспонатов можно будет увидеть Евангелие 9-го века, которое использовали при коронации Карла IV. Также на выставке представлен Святовитский Апокалипсис 1059-1085 гг., украшенный золотом. В этой книге содержится изображение чешского князя Спитигнева II и его последователя Вратислава II перед королевской коронацией 1085 года.

В другом зале демонстрируются археологические находки времен начала чешской государственности 9-12 веков.

Выставка «У истоков государственности» стала первой из пяти крупных экспозиций, которые пройдут на Пражском Граде в этом году в честь 100-летней годовщины основания Чехословакии и 25 лет с момента возникновения Чешской Республики. По словам организаторов, такого большого количества реликвий еще не выставляли никогда.

Так как речь идет о редких оригиналах, экспозиция продлится только 6 дней. В целях сохранения климатических условий единовременно на выставке может присутствовать только 60 посетителей.

Источник: ČTK