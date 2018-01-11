Пражанам предложили прочувствовать «Превращение» Кафки в виртуальной реальности

В пражском Институте Гете, с 24-го января до 31-го марта, будет проходить необычная пространственная экспозиция. Все желающие смогут попасть в виртуальную реальность повести «Превращение» Франца Кафки и стать ее героем.

Одно из самых известных произведений Франца Кафки, повесть «Превращение», вдохновило Институт Гете на необычный проект в виртуальной реальности.

С 24-го января 2018 года все желающие в виртуальной реальности смогут ощутить себя Грегором Замзой, когда, проснувшись, он понял, что превратился в жука. На первом этаже Института Гете вы попадете в симуляцию комнаты главного героя и сможете передвигаться по ней как жук. При этом члены семьи Грегора будут вам мешать: все как в фантастической повести.

«Пространственная инсталляция “Превращение ВР” (PROMĚNA VR) возникла в сотрудничестве с чешским стартапом художественного руководителя и режиссера Prague Film School Мики Джонсона в пражском Институте Гете. До 31-го марта сходить на это интерактивное мероприятие можно бесплатно по адресу Masarykovo nábřeží 32 110 00 Praha 1 », – рассказал сотрудник Института Гете Томаш Моравец.

«Фантастическая пространственная инсталляция “Превращение ВР” представит оригинальное произведение мировой литературы в виртуальной реальности, где главным героем является уже не Грегор Замза, а вы сами», – объяснил программный директор Института Гете Якоб Рачек.

Посетителям предлагают также виртуальный тур с Райнером Стахом, автором известной биографии Кафки (ее вторая часть вышла в издательстве Argo). Виртуальный Райнер Стах представит вам не только произведение Кафки, но и укажет на тот факт, что писатель был духовным отцом виртуальной реальности.

«Как вдохновленный посетитель кино и любитель стереоскопических картинок, он еще 100 лет назад представлял, что однажды двухмерное изображение сольется с пространственным эффектом и создаст новую, полностью иллюзорную реальность», – объясняет Райнер Стах.

Институт Гете также проведет показы самых популярных короткометражных фильмов Франца Кафки, о которых он писал в своих дневниках и письмах. Кафкианское кино можно будет посмотреть 30-го января, 14-го февраля, а также 13-го и 20-го марта.

Источник: Novinky.cz