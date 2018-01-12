В Прагу прибыли иллюзионисты, каждое их выступление – риск для жизни

Шоу The Illusionists продлится до 14 января в пражском Конгресс-центре.

Семеро магов из нью-йоркской команды The Illusionists вернулись в Прагу спустя четыре года после своего последнего выступления. Новое шоу обещает еще больше волшебства и невероятных эффектов, прочтение мыслей, высвобождение из оков и водных ловушек.

В группу The Illusionists входят шесть мужчин и одна женщина – Жозефина Ли, которая специализируется на визуальных эффектах. Другой участник команды Эндрю Бассо считается последователем знаменитого Гарри Гаудини. Он работает со всевозможными исчезновениями и появлениями в пространстве. Иллюзионист утверждает, что каждый его трюк проходит на грани жизни и смерти, так как он должен вовремя выбираться из ловушек.

Выступления продлятся в пражском Конгресс-центре до воскресенья 14 января.

Подробнее