Возле Технической библиотеки в Праге проходит выставка истории коммунизма

С 25-го января по 7-го февраля перед зданием Технической библиотеки в Праге будет проходить выставка, посвященная истории коммунизма в разных странах.

Перед Национальной технической библиотекой в районе Прага 6 сегодня, 25-го января открылась выставка, посвященная коммунизму. Все желающие смогут посмотреть на сотни фотографий и документов на тему коммунистического тоталитаризма.

В предыдущие месяцы выставочные стенды были размещены возле Национального театра и на площади Иржи-з-Подебрад в Праге. Теперь выставка переехала уже на третье место города, чтобы ее смогли увидеть люди.

Экспозицию подготовил Комитет по изучению тоталитарных режимов в сотрудничестве с библиотекой. Автором стал франкфуртский историк Герд Коэнен, который хотел в связи с прошлогодним 100-летием Октябрьской революции в России показать развитие коммунизма с советских истоков до наших дней (например, в Китае).

Организатор выставки Ондржей Матейка сообщил, что Коэнен изначально был левым активистом в Западной Германии, а позже начал критически относиться к коммунизму и разбираться, почему этот режим до сих пор развивается в некоторых странах. Материалы, которые он собрал, рассказывают полную историю развития коммунизма, включая Азию.

«В России и Китае коммунизм стал основой для сохранения распавшихся империй», – утверждают организаторы.

Выставленные снимки и документы показывают историю коммунизма во всем мире, а не только в Чехии. Среди европейских стран организаторы показали Чехословакию, Германию, Польшу и Венгрию.

Выставку можно увидеть перед Технической библиотекой до 7-го февраля.

Источник: ČTK