Национальная галерея в Праге сделает бесплатный вход в честь 222-й годовщины

В выходные, 3-го и 4-го февраля, пражская Национальная галерея предлагает бесплатные экскурсии по пяти зданиям музея. Гости смогут увидеть шедевры, посетить интересные выставки и творческие мастерские.

Фото: http://www.ngprague.cz/NG-222

В честь 222-й годовщины с момента основания Национальная галерея в Праге 3-го и 4-го февраля (суббота и воскресенье) предложит бесплатный вход на экспозиции и развлекательные мероприятия в пяти зданиях музея.

В Монастыре св. Анежки Чешской можно будет посмотреть на коллекцию средневековых сокровищ. Дворец Кинских приглашает посетить экспозицию «Искусство Азии», которая закроется уже 25-го февраля.

В Штернбергском замке можно увидеть полотна Рембрандта, Эль Греко и Рубенса, а в Шварценбергском дворце – большую коллекцию искусства времен барокко. Также бесплатный вход предложит Выставочный дворец, в котором представлено современное искусство и модерн.

Посетителей ждут экскурсии по экспозициям с гидами, истории о лучших произведениях из коллекции Национальной галереи, а также творческие мастерские для детей и взрослых.

Полную программу можно найти на сайте www.ngprague.cz/NG-222 .

Время работы галереи: Суббота, 10:00-18:00 , Воскресенье 10:00 - 18:00.