В Праге открылся Исследовательский центр имени Бориса Немцова

В здании Философского факультета Карлова университета 8-го февраля открылся Исследовательский центр имени Бориса Немцова. Институт будет заниматься исследованиями России.

Карлов Университет в Праге 8-го февраля 2018 года открыл исследовательский центр, названный в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, которого убили в 2015 году.

На презентации деятельности центра присутствовал министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницки, который напомнил о традиции взаимных отношений между Чехией и Россией. Стропницки добавил, что теперешние отношения между странами нельзя назвать идеальными, и выразил надежду, что деятельность центра укрепит культурные связи.

«На данный момент чешско-русские отношения неидеальные и не могут такими быть, потому что ситуация с безопасностью в последние годы изменилась», – сказал Стропницки на Философском факультете Карлова университета, где будет работать Академический центр Бориса Немцова.

Руководителями центра стали российский политолог Александр Морозов и славист Марек Пригода. Они планируют объединять в центре специалистов, сотрудничать с другими исследовательскими и академическими центрами и организовывать лекции, научные семинары и конференции для общественности. Дочь Бориса Немцова Жанна, которая вошла в число организаторов, на открытии центра напомнила, что ее отец был известен как политик, но был также физиком.

«Это правильно, что академический центр будет работать в здании Философского факультета, ведь физики часто являются и философами», – сказала Жанна и добавила, что ее отец как физик пытался простым языком объяснить сложные вещи.

«Я бы хотела, чтобы то же самое делал этот центр: простым языком объяснял людям сложные вещи», – сказала она.

Немцов был одним из главных критиков президента России Владимира Путина. В феврале 2015 года его застрелили, когда он переходил мост через реку Москву. Московский суд осудил за убийство Немцова чеченца Заура Дадаева на 20 лет лишения свободы. На срок от 11 до 19 лет были осуждены четверо сообщников Дадаева. Юридический представитель дочери Немцова утверждает, что настоящих организаторов и заказчиков убийства найти не удалось.

Источник: ČTK