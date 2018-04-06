По Влтаве в Праге будут плавать венецианские гондолы

В середине мая на Влтаве в Праге можно будет увидеть исторические венецианские гондолы. Их впервые вывезут из Венеции специально на праздник Navalis.

По Влтаве в Праге с середины мая начнут плавать большие исторические гондолы из Венеции. Они интересны не только значительной длиной 16-17 метров, но и богатыми украшениями.

До сих пор гондолы ни разу не вывозили из Венеции. Впервые венецианский городской совет согласился отправить две ценнейшие гондолы (застрахованные на 30 млн крон) в Прагу.

С середины мая гондолы можно будет увидеть на праздниках Navalis, которые будут проходить на Влтаве около Карлова моста.

Всего в Венеции 10 таких гондол. На воду их опускают раз в год, во время осенней венецианской регаты.

Сейчас они находятся в исторической венецианской верфи Arsenal 16 века, где о них заботятся реставраторы. В Прагу гондолы будут перевозить на грузовиках. В дороге они проведут около 5 дней.

Источник: SEZNAM.CZ