Дело вкуса: Русская мигрантка в Карловых Варах заявила в полицию на чешского художника

Оксана Гунгерова написала заявление в полицию. Полицейские начали расследование.

Фото: Galerie umění Karlovy Vary‎, výstava - Milan Knížák - Žít jinak

Полиция Карловых Вар проверяет работы художника Милана Книжака на предмет детской порнографии. Оксана Гунгерова посетила его выставку под названием "Жить иначе" (Žít jinak) в Галерее искусств в Карловых Варах и написала заявление в полицию в связи с подозрением на распространение детской порнографии. Художник считает, что это нелепый выпад в сторону современного искусства.

Русская мигрантка потребовала в письме, чтобы провокационные произведения были удалены из общественного места и больше никогда и нигде больше не демонстрировались. Пресс-атташе карловарской полиции подтвердила, что заявление было принято, и полицейские уже занялись расследованием.

В интернете сейчас собирают подписи за и против устранения картин Книжака. Почти 200 человек хотят, чтобы произведения убрали из галереи. Около 500 человек подписали петицию, в которой требуется сохранить свободу искусства.

Директор галереи Ян Самец стоит на стороне художника. Он обратил внимание на то, что если полиция оценит эти произведения как порнографию, то ей придется арестовать также и другие объекты искусства, например, античные скульптуры.

Теперь уже скандальная выставка в Карловых Варах завершится 22 апреля, после чего поедет в Опаву, Злин и Клатов.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Источник: novinky.cz