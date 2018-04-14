Скончался режиссёр Милош Форман

После непродолжительной болезни 13 апреля в США скончался Милош Форман. Чешскому и американскому кинорежиссёру и сценаристу было 86 лет.

Жизненный путь Милоша Формана закончился в Соединенных Штатах, куда он легально мигрировал из Чехословакии после событий 1968 года. Был двукратным обладателем «Оскара» за лучшую режиссуру, три Золотых Глобуса и премии BAFTA в той же категории. Форман в 2013 году был награжден премией Гильдии режиссёров Америки за достижения всей жизни.

Милош Форман (Miloš Forman) родился в Чаславе (Чехословакия) в 18 февраля 1932 году. Воспитывался в детском доме в Подебрадах, так как его родители погибли во время войны. Форман окончил Академию кино и телевидения в Праге, а в 1963 году дебютировал как режиссер с картиной «Конкурс». В том же году он снял свой первый фильм «Черный Петр» (Černý Petr), который получил множество премий. В 1967 году Форман снял один из самых известных чешских фильмов, рассказывающий о чешском обществе, под названием «Бал пожарных» (Hoří, má panenko). Фильм был номинирован на премию Оскар.

После событий 1968 года мигрировал в США, где продолжил работу. Киноленты «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне», «Рэгтайм» и другие принесли Милошу Форману мировую известность.