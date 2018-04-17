Национальный музей в Праге отмечает 200-летие

Национальный музей Праги 15-го апреля отметил 200-летие. Музей готовит к юбилею интересные выставки и акции.

Фото: http://www.cz-museums.cz

Национальный музей в Праге после комплексной реконструкции увеличит площадь музея, появится новое технологическое оснащение, которое позволит выставить уникальные экспонаты.

После первой выставки, посвященной столетию республики, музей готовит на следующий год египтологическую выставку с ценными экспонатами, включая составляющие клада Тутанхамона.

У России Национальный музей собирается одолжить целый скелет мамонта, которого нет ни у одной чешской организации. Также в планах реконструкция музей Напрстка, строительство еще одного хранилища и самостоятельного музея спорта.

Официальное открытие исторического здания Национального музея состоится 28 октября 2018 года.

Более подробную информацию о программе и мероприятиях можно найти на сайте музея.