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В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года

В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года

Vladislava M 2258 0
Пограничный город Славонице получил главную премию конкурса за уникальный исторический центр с сохранившимися домами с арками и фасадами сграффито.
Фото: город Славонице, https://www.facebook.com/mesto.slavonice/
В Чехии выбрали лучший исторический город 2017 года

Историческим городом 2017 года в Чехии стал Славонице, знаменитый уникальным сохранившимся историческим центром с крестьянскими домами, фасады которых украшены техникой сграффито.

На территории Славонице находится 59 архитектурных культурных достопримечательностей. Его называют маленьким Телчем и жемчужиной западноморавского Ренессанса. Славонице – самый западный город исторической территории Моравии. Вместе с ближайшим Дачице он входит в двойку единственных моравских городов на территории Южночешского края. Долгое время город пытается попасть в список ЮНЕСКО.

https://www.facebook.com/mesto.slavonice/

Обладателей премии объявили 17-го апреля на Пражском Граде. Город-победитель получает 1 млн крон на уход за достопримечательностями. Премию передали старосте Славонице Гинеку Блажеку.

«Славонице известен как пограничный город, куда еще недавно было сложно доехать. Большинство людей до последнего времени даже не знало о его существовании. Сейчас мы стараемся системно работать над сохранением исторического центра города для последующих поколений. Премия потдверждает, что у нас это хорошо получается», – сказал Блажек.

Именно тот факт, что Славонице во многих исторических периодах никого не интересовал, позволил сохранить городу ценные постройки с фасадами и уникальными арками без перестройки.

https://www.facebook.com/mesto.slavonice/

В 24-м конкурсе на звание лучшего исторического города участвовало 33 населенных пункта. Конкурс Исторический город года проводит Объединение исторических мест Чехии, Моравии и Силезии при поддержке Министерства культуры и Министерства регионального развития.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия культура архитектура конкурс премия достопримечательности Туризм
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