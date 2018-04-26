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Филармония в Праге проведет День открытых дверей

Филармония в Праге проведет День открытых дверей

Vladislava M 145 0
В субботу, 28-го апреля, в рамках 5-го фестиваля Open Square на площади Яна Палаха в Праге, все желающие смогут бесплатно посетить закрытые помещения Рудольфинума и Философского факультета.
Фото: https://www.facebook.com/ceskafilharmonie
Филармония в Праге проведет День открытых дверей

Фестиваль Open Square пройдет на площади Яна Палаха в центре Праги уже в 5-й раз. Только в субботу, 28-го апреля, посетители смогут попасть в закрытые для общественности помещения Рудольфинума и Философского факультета, а также бесплатно посетить развлекательные мероприятия. Вход на внутренние и уличные культурные акции свободный.

Гостей фестиваля ждут концерты, выставки, музыкальные воркошпы, театр, экскурсии, презентация специальностей Философского факультета Карлова университета, дебаты и лекции. Некоторые мероприятия пройдут в зданиях Филармонии и Философского факультета, которые откроют свои двери в рамках фестиваля.

В филармонии также пройдут концерты камерных ансамблей и воркошпы для детей. Желающие смогут бесплатно посетить выставку Mat Collishaw. Standing Water.

Вечером программа завершится платным концертом Clarinet Factory & hoste в зале Дворжака Филармонии. После концерта участники представят заключительное выступление в монументальном пространстве Двораны.

Билет на концерт Clarinet Factory нужно бронировать, все остальные мероприятия бесплатные. На некоторые акции необходимо регистрироваться на сайте Чешской филармонии.

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Темы
фестиваль культура отдых Классическая музыка Карлов университет Прага
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