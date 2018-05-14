В Праге начинается крупнейший барочный фестиваль «Навалис»

Регата с историческими венецианскими гондолами, шествие Яна Непомуцкого, торжественное богослужение, барочный концерт под Карловым мостом и фейерверк – все это ждет пражан 15 мая, на фестивале «Навалис».

Фото: http://www.navalis.cz/ru/

Сегодня в Праге начинается речной фестиваль «Навалис», посвященный памяти святого Яна Непомуцкого. Впервые в истории по Влтаве проплывут барочные исторические гондолы, которые привезли в Чехию прямо из Венеции. До сих пор они не разу не покидали пределы города.

Праздники в честь святого Яна в Чехии проходили еще во времена барокко. Современные организаторы обновили традицию в 2009 году.

С того времени праздник каждый год проходит по традиционному сценарию: торжественное богослужение в Соборе святого Вита, праздничное шествие через Карлов мост на Кржижовницкую площадь. Вечером фестиваль завершается барочным концертом на реке и зрелищным фейерверком.

Ежегодно на торжество прибывают венецианские гондольеры: святой Ян Непомуцкий считается их покровителем и одни из восьми покровителей Венеции. На берегу Большого канала Венеции стоит его статуя.

Каждый год праздник дополняют специальные акции. В этом году главная программа начнется во вторник на Градчанской площади. Здесь будут наряжать лошадей для процессии, которая будет шествовать через Карлов мост после службы в Соборе св. Вита.

В 20:30 на Влтаве начнется регата, прыжки парашютистов и заплыв моржей. В 21:15 начнется барочный концерт под Карловым мостом, а в 22:00 пражане смогут полюбоваться фейерверком.

Посмотреть подробную программу фестиваля можно на официальном сайте.