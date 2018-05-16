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Площадь в Праге назовут в честь режиссера Милоша Формана

Площадь в Праге назовут в честь режиссера Милоша Формана

Vladislava M 88 0
Пьяцетту перед отелем «Интерконтиненталь» в Праге 1 переименуют в площадь Милоша Формана.
Площадь в Праге назовут в честь режиссера Милоша Формана

Пражский магистрат принял решение переименовать пьяцетту перед отелем «Интерконтиненталь» в Праге 1 в площадь Милоша Формана.

Эта площадь расположена между улицами Парижска, Билкова, Элишки Красногорской и площадью Кюри.

Оскароносный чешский режиссер Милош Форман умер 13-го апреля этого года в возрасте 86 лет. Как выпускник пражской Академии искусств он дебютировал в кино в 1963 году с картин «Если бы не было музыки» (Kdyby ty muziky nebyly) и «Конкурс» (Konkurs). Первым полнометражным фильмом Формана стала картина «Черный Петр» (Černý Petr).

«Еще год назад мы присудили господину Форману почетное чешское гражданство. Но, к сожалению, он не смог его принять. Я рада, что мы можем почтить его таким образом. Всю жизнь он прославлял не только Прагу, но и всю Чехию. Поэтому логично назвать его именем значимое место в центре города», – прокомментировала мэр Праги Адриана Крначова.

Широкой известности Милош Форман добился после отъезда в Америку в конце 60-х годов. В США за фильм «Полет над гнездом кукушки» (1975) он получил премию «Оскар». Фильм «Амадей» (1984) получил целых 8 «Оскаров». Последней работой режиссера стал фильм «Призраки Гойи» (2006), который он снял в Испании. За всю жизнь Форман получил множество престижных премий и был признан величайшим режиссером современности.

Источник: ceskenoviny.cz

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кинорежиссёры Прага кино культура
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