В Праге начался фестиваль цыганской культуры

Сегодня в центре Праги пройдет парад цыганских музыкантов, певцов и танцовщиков. Шествие в красочных костюмах пройдет по улицам столицы в честь всемирного цыганского фестиваля "Кхаморо", или Солнце.
Шествие направится в 12:00 с Вацлавской на Староместскую площадь. По словам организаторов, в нем поучаствует около 250 человек.
Кроме шествия организаторы приглашают на акции для детей в парке Portheimka и концерт традиционной цыганской музыки в пространстве La Fabrika, где выступят артисты из России, Португалии и Румынии.
В субботу в Праге пройдет турнир по футболу, а завершится фестиваль гала-концертом в пражском клубе SaSaZu. Начало запланировано на 20:00.
Источник: ceskenoviny.cz