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В Праге начался фестиваль цыганской культуры

В Праге начался фестиваль цыганской культуры

Vladislava M 101 0
1-го июня в центре города пройдет шествие цыганских артистов. Кульминацией фестиваля станет субботний гала-концерт.
В Праге начался фестиваль цыганской культуры

Сегодня в центре Праги пройдет парад цыганских музыкантов, певцов и танцовщиков. Шествие в красочных костюмах пройдет по улицам столицы в честь всемирного цыганского фестиваля "Кхаморо", или Солнце. 

Шествие направится в 12:00 с Вацлавской на Староместскую площадь. По словам организаторов, в нем поучаствует около 250 человек.  

Кроме шествия организаторы приглашают на акции для детей в парке Portheimka  и концерт традиционной цыганской музыки в пространстве La Fabrika, где выступят артисты из России, Португалии и Румынии. 

В субботу в Праге пройдет турнир по футболу, а завершится фестиваль гала-концертом в пражском клубе SaSaZu. Начало запланировано на 20:00. 

Источник: ceskenoviny.cz 

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