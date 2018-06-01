В Праге начался фестиваль цыганской культуры

1-го июня в центре города пройдет шествие цыганских артистов. Кульминацией фестиваля станет субботний гала-концерт.

Сегодня в центре Праги пройдет парад цыганских музыкантов, певцов и танцовщиков. Шествие в красочных костюмах пройдет по улицам столицы в честь всемирного цыганского фестиваля "Кхаморо", или Солнце.

Шествие направится в 12:00 с Вацлавской на Староместскую площадь. По словам организаторов, в нем поучаствует около 250 человек.

Кроме шествия организаторы приглашают на акции для детей в парке Portheimka и концерт традиционной цыганской музыки в пространстве La Fabrika, где выступят артисты из России, Португалии и Румынии.