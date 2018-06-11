Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 23 °C
Чехи не пошли в этом году на Ночь музеев

Чехи не пошли в этом году на Ночь музеев

artyommm 521 0
Организаторы рассказали, что посещаемость оказалась очень низкая – даже меньше, чем в 2006 году.
Чехи не пошли в этом году на Ночь музеев

Вчером с субботы на воскресенье в Праге прошла ежегодная "Ночь музеев". В этом году акция привлекла намного меньше посетителей, чем в предыдущие годы. Как говорят организаторы, на "Ночь музеев" в ЧР зафиксировано 120 тысяч посещений. По сравнению с результатами прошлого года это на 65 тысяч посещений меньше. И это самый низкий показатель с 2006 года, когда посещений было 135 тысяч. Возможно, причиной стала неблагоприятная погода. Вечером в субботу в Праге прошел сильный дождь.

В этом году в акции участвовало 77 объектов 50 музей, галерей и других культурных учреждений, которые ждали гостей с 19:00 до 01:00. Наибольшим спросом в этом году пользовался Авиационный музей Кбелы (Letecké muzeum Kbely). Вторым по популярности стал Национальный технический музей. Также посетители интересовались Музеем Полиции ЧР, Ботаническим садом и оранжереей Природоведческого факультета Карлова университета, а также Новым зданием Национального музея. В Национальный музей сельского хозяйства также пришло много людей.

Длинные очереди выстроились и в Анатомический музей Первого медицинского факультета Карлова университета, который открывается для посторонних только в рамках "Ночи музеев". Свои двери для посетителей также открыли Чешское радио, Чешский музей музыки, Тройский замок, замковый комплекс Цтенице и другие объекты. Везде вход был бесплатный, за исключением национального культурного памятника Вышеград, где за вход нужно было заплатить символическую сумму –  крону.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
музей Акции Чехия Прага
Читайте
по теме 
Национальный музей в Праге отмечает 200-летие
17.04.2018 10:06 Культура
Национальный музей в Праге отмечает 200-летие
1631 1
В Национальном музее обнаружили поддельные бриллианты
07.03.2018 11:13 Общество
В Национальном музее обнаружили поддельные бриллианты
1456 0
Национальная галерея в Праге сделает бесплатный вход в честь 222-й годовщины
26.01.2018 10:54 Культура
Национальная галерея в Праге сделает бесплатный вход в честь 222-й годовщины
2712 0
В Чехии выбрали лучший архитектурный объект 2017 года
29.11.2017 12:36 Культура
В Чехии выбрали лучший архитектурный объект 2017 года
1435 0
Последние новости:
11
июня
Наступает революция в искусстве: Марко Амбросеккья и Espansionismo, миллионы евро за произведение артиста
11.06.2018 13:30 Интервью
Наступает революция в искусстве: Марко Амбросеккья и Espansionismo, миллионы евро за произведение артиста
114 0
Чешская Экономическая палата рассказала о росте зарплат
11.06.2018 09:55 Экономика
Чешская Экономическая палата рассказала о росте зарплат
227 0
Чешскую Силиконовую долину признали банкротом
11.06.2018 09:00 Экономика
Чешскую Силиконовую долину признали банкротом
624 0
10
июня
Министерство сельского хозяйства возмущено продажей молока за одну крону в чешском супермаркете
10.06.2018 20:35 Экономика
Министерство сельского хозяйства возмущено продажей молока за одну крону в чешском супермаркете
639 0
08
июня
Когда Чешский Нацбанк повысит процентные ставки?
08.06.2018 14:04 Экономика
Когда Чешский Нацбанк повысит процентные ставки?
1398 0
Безработица в Чехии достигла исторического минимума
08.06.2018 13:46 Экономика
Безработица в Чехии достигла исторического минимума
1285 0
В Праге наградили русских диссидентов, выступивших в поддержку Чехословакии в 1968 году в Москве
08.06.2018 13:01 Общество
В Праге наградили русских диссидентов, выступивших в поддержку Чехословакии в 1968 году в Москве
924 0
07
июня
Крупный производитель телефонов подал жалобу на чешских программистов из Брно
07.06.2018 15:30 Экономика
Крупный производитель телефонов подал жалобу на чешских программистов из Брно
1115 0
Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию
07.06.2018 14:51 Спорт
Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию
871 0
Чешские ученые сделали интересное открытие о Юпитере
07.06.2018 14:32 Общество
Чешские ученые сделали интересное открытие о Юпитере
573 0


Мобильная версия