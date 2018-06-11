Чехи не пошли в этом году на Ночь музеев

Организаторы рассказали, что посещаемость оказалась очень низкая – даже меньше, чем в 2006 году.

Вчером с субботы на воскресенье в Праге прошла ежегодная "Ночь музеев". В этом году акция привлекла намного меньше посетителей, чем в предыдущие годы. Как говорят организаторы, на "Ночь музеев" в ЧР зафиксировано 120 тысяч посещений. По сравнению с результатами прошлого года это на 65 тысяч посещений меньше. И это самый низкий показатель с 2006 года, когда посещений было 135 тысяч. Возможно, причиной стала неблагоприятная погода. Вечером в субботу в Праге прошел сильный дождь.

В этом году в акции участвовало 77 объектов 50 музей, галерей и других культурных учреждений, которые ждали гостей с 19:00 до 01:00. Наибольшим спросом в этом году пользовался Авиационный музей Кбелы (Letecké muzeum Kbely). Вторым по популярности стал Национальный технический музей. Также посетители интересовались Музеем Полиции ЧР, Ботаническим садом и оранжереей Природоведческого факультета Карлова университета, а также Новым зданием Национального музея. В Национальный музей сельского хозяйства также пришло много людей.

Длинные очереди выстроились и в Анатомический музей Первого медицинского факультета Карлова университета, который открывается для посторонних только в рамках "Ночи музеев". Свои двери для посетителей также открыли Чешское радио, Чешский музей музыки, Тройский замок, замковый комплекс Цтенице и другие объекты. Везде вход был бесплатный, за исключением национального культурного памятника Вышеград, где за вход нужно было заплатить символическую сумму – крону.

Источник: ceskenoviny.cz