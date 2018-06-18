Чешский филармонический оркестр даст бесплатный концерт в Праге

26 июня 2018 года Чешский филармонический оркестр выступит на Градчанской площади под открытым небом.

Во вторник, 26-го июня, в центре Праги можно будет бесплатно послушать классическую музыку. На этот день запланировано одно из крупнейших событий с участием Чешского филармонического оркестра.

Музыканты Чешской филармонии будут выступать на Градчанской площади под открытым небом с 20:20 до 22:00. В концерте примут участие не только профессиональные музыканты, но и лучшие ученики детских школ искусств.

Шестой концерт Чешской филармонии под открытым небом посвящен 100-летию основания Чехословакии.

Источник: www.ceskafilharmonie.cz