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Чешский филармонический оркестр даст бесплатный концерт в Праге

Чешский филармонический оркестр даст бесплатный концерт в Праге

Тамара Гуржий 48 0
26 июня 2018 года Чешский филармонический оркестр выступит на Градчанской площади под открытым небом.
Чешский филармонический оркестр даст бесплатный концерт в Праге

Во вторник, 26-го июня, в центре Праги можно будет бесплатно послушать классическую музыку. На этот день запланировано одно из крупнейших событий с участием Чешского филармонического оркестра.

Музыканты Чешской филармонии будут выступать на Градчанской площади под открытым небом с 20:20 до 22:00. В концерте примут участие не только профессиональные музыканты, но и лучшие ученики детских школ искусств.

Шестой концерт Чешской филармонии под открытым небом посвящен 100-летию основания Чехословакии.

Источник: www.ceskafilharmonie.cz

 
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Темы
концерт бесплатно Классическая музыка отдых Прага культура
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