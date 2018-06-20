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В Праге пройдет выставка популярного российского художника Васи Ложкина

В Праге пройдет выставка популярного российского художника Васи Ложкина

artyommm 98 0
Выставка будет называться «Русская пропаганда». Информацию о галерее, где можно будет увидеть работы Ложкина, пока держат в секрете.
В Праге пройдет выставка популярного российского художника Васи Ложкина

Выставка будет называться «Русская пропаганда». Ее автор, карикатурист, блогер и музыкант Вася Ложкин, высмеивает российскую пропаганду, создает на нее пародии, а также пародирует людей, которые до смерти ее боятся.

Для выставки художник отобрал 70 картин, которые соответствуют заявленной тематике. Все подписи будут переведены на чешский язык. Выставка откроется в июле на Вацлавской площади. 

Пока не сообщается, в какой именно галерее она будет проходить, так как художник не хочет привлекать много внимания к организаторам. Как он сам говорит, в наше время само название «Русская пропаганда» может повлечь за собой много неприятностей для того, кто решит эту выставку показать.

Источник: cz.sputniknews.com

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Темы
выставка Пропаганда Россия художник
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