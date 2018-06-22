Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09d 11 °C
В Праге откроется Галерея украинского искусства

В Праге откроется Галерея украинского искусства

Vladislava M 193 0
26-го июня в Праге состоится торжественное открытие Галереи украинского искусства P&B. На выставке можно будет увидеть работы современных украинских художников: Андрея Фиголя, Александра Фандикова, Владимира Пивеня и др.
В Праге откроется Галерея украинского искусства

В честь празднования Дня Конституции Украины Галерея украинского искусства P&B в Праге и Посольство Украины в Чешской Республике приглашают всех желающих на торжественное открытие галереи и выставку живописи современных украинских художников.

На выставке будут представлены произведения Андрея Фиголя, Александра Фандикова, Владимира Пивеня и др.

Открытие галереи и выставки состоится 26-го июня 2018 года, в 18:00, по адресу V Jirchářích 1285/12, Прага, Галерея украинского искусства P&B.

Перейти на страницу мероприятия на Facebook

 
Рассказать всем:
Темы
культура искусство Украина выставка
Читайте
по теме 
Что делать в выходные 23-24 июня в Праге
22.06.2018 10:18 Культура
Что делать в выходные 23-24 июня в Праге
412 0
Летние кинотеатры Праги: Смотрим фильмы под звездным небом бесплатно
19.06.2018 11:41 О Праге
Летние кинотеатры Праги: Смотрим фильмы под звездным небом бесплатно
499 0
Чешский филармонический оркестр даст бесплатный концерт в Праге
18.06.2018 11:38 Культура
Чешский филармонический оркестр даст бесплатный концерт в Праге
962 0
Куда пойти в выходные 9-10 июня в Праге
08.06.2018 13:06 Культура
Куда пойти в выходные 9-10 июня в Праге
1523 0
Последние новости:
22
июня
Качество воды в Чехии резко упало
22.06.2018 15:11 Общество
Качество воды в Чехии резко упало
327 0
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
22.06.2018 06:32 Политика
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
1140 0
В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности
22.06.2018 06:18 Общество
В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности
790 0
21
июня
Жителей Чехии спасли от ядовитого китайского чая
21.06.2018 08:25 Общество
Жителей Чехии спасли от ядовитого китайского чая
1434 0
Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках
21.06.2018 08:10 Общество
Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках
2643 0
Для россиян повысят визовый сбор в Евросоюз
21.06.2018 07:42 Общество
Для россиян повысят визовый сбор в Евросоюз
1761 0
Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу
21.06.2018 02:29 Общество
Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу
1326 0
20
июня
Как купить билет на поезд в Праге дешевле?
20.06.2018 11:53 Общество
Как купить билет на поезд в Праге дешевле?
1740 0
В Праге пройдет выставка популярного российского художника Васи Ложкина
20.06.2018 08:50 Культура
В Праге пройдет выставка популярного российского художника Васи Ложкина
696 0
Чешский холдинг выкупил знаменитый журнал для взрослых
20.06.2018 08:33 Общество
Чешский холдинг выкупил знаменитый журнал для взрослых
764 0


Мобильная версия