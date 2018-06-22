В Праге откроется Галерея украинского искусства

26-го июня в Праге состоится торжественное открытие Галереи украинского искусства P&B. На выставке можно будет увидеть работы современных украинских художников: Андрея Фиголя, Александра Фандикова, Владимира Пивеня и др.

В честь празднования Дня Конституции Украины Галерея украинского искусства P&B в Праге и Посольство Украины в Чешской Республике приглашают всех желающих на торжественное открытие галереи и выставку живописи современных украинских художников.

На выставке будут представлены произведения Андрея Фиголя, Александра Фандикова, Владимира Пивеня и др.

Открытие галереи и выставки состоится 26-го июня 2018 года, в 18:00, по адресу V Jirchářích 1285/12, Прага, Галерея украинского искусства P&B.

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