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На кинофестиваль в Карловых Варах приедет Роберт Паттисон

На кинофестиваль в Карловых Варах приедет Роберт Паттисон

Vladislava M 182 0
Звезда серии фильмов «Сумерки», британский актер, продюсер, модель и музыкант Роберт Паттисон получит премию президента Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
На кинофестиваль в Карловых Варах приедет Роберт Паттисон

Британский актер Роберт Паттисон, известный, прежде всего, по роли Эдварда Каллена в саге «Сумерки», будет одним из звездных гостей 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. На заключительном вечере ему вручат премию президента фестиваля Йиржи Бартошки. На пресс-конференции об этом сегодня сообщили организаторы фестиваля.

32-летний Паттисон снялся во многих фильмах, кроме саги «Сумерки». Это картины «Помни меня», «Воды слонам!», «Милый друг» и др. Фильм «Хорошее время», где он сыграл главную роль, в прошлом году был представлен на фестивале в Каннах.

Главной звездой карловарского фестиваля в этом году будет американский актер, сценарист, режиссер и продюсер Тим Роббинс, обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль и трехкратный обладатель премии Золотой глобус.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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кино фестиваль Карловы Вары
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