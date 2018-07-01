Чешский город не попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В этом году на места в престижном списке претендовало около трехсот памятников природы и культуры по всему миру, заявка Чехии оказалась недоработанной.

Чешский город Жатец, как город с многовековой историей приготовления хмеля, не смог попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Компетентный комитет международной организации порекомендовал доработать заявку и указать больше примеров выращивания хмеля. Об этом сообщила 1-го июля пресс-секретарь Министерства культуры Чехии Симона Цыганкова.

«Несмотря на то, что в этом году у нас нет повода для праздника, мы все же выслушали независимое мнение экспертов о том, как международное культурное сообщество относится к приготовлению хмеля в Жатецкой области», – добавила Цыганкова.

Сама тема была отмечена за «Пример наследия сельского хозяйства, переходящего в специализацию целого города». Чехии порекомендовали углубиться а данную тему, в будущем Жатец может снова подать заявку.

«Это большой шанс, так как больше всего мы боялись получить отказ. Нам дали возможность доработать заявку и в конечном итоге попасть в престижный список культурного наследия», – сказал Ярослав Шпичка, руководитель группы ЮНЕСКО в Жатеце.

В этом году 42-е заседание ЮНЕСКО проходит в Бахрейне и продлится до 4-го июля. В этом году на места в списке претендовало около трехсот памятников природы и культуры по всему миру. В список ЮНЕСКО были включены старинный порт Калахат в Омане, здания в стиле викторианского искусства и арт-деко в индийском городе Мумбаи, крупнейший оазис в мире Аль-Ахса в Саудовской Аравии, горные монастыри в Южной Корее и остатки укреплений и дворцов в иранской провинции Фарс.

Источник: ceskenoviny.cz