В Чехии опубликовали рейтинг самых посещаемых туристических мест

В первой десятке нашлось место и для достопримечательностей, расположенных за Прагой.

На днях агентством CzechTourism была опубликована статистика посещаемости достопримечательностей и развлекательных учреждений Чехии. В первой десятке расположились сразу 6 мест из Праги. По традиции самым популярным местом стал Пражский Град - в прошлом году его посетило 2,38 млн туристов, что на 13% больше, чем в предыдущем году. На втором месте оказался Петржинский фуникулер (2,07 млн посетителей), на третьем - Пражский зоопарк (почти 1,5 млн).

Несмотря на то, что в Aquapalace Praha наблюдалось уменьшение посещаемости на 20%, аквапарк сохранил за собой четвертое место в рейтинге и занимает первое место в категории развлекательных мест.

Самый большой рост посетителей - почти на треть - в этом году был отмечен у музея Škoda в Млада-Болеслав. В 2017-м году его посетило 254 тыс человек. К удивлению специалистов, Ратуша на Старомнестской площади в Праге оказалась менее популярной у туристов - ее посетило лишь 377 тыс человек, что на целых 56% меньше, чем в 2016-м году.

То, что достопримечательности Праги который год подряд занимают первые строчки рейтинга, никого не удивляет: столица привлекает больше всего заграничных туристов. Хорошей новостью, однако, является то, что в последнее время у туристов растет интерес к другим регионам Чехии.

«В 2017-м году гораздо больше туристов посетило центр iQLandia в Либереце и Landek Park в Остраве», - отметила директор агентства CzechTourism Моника Палаткова.

В этом году в рейтинге есть и «новички»: например, пражская Пинкасова синагога заняла седьмое место (675 тыс посетителей), а Испанская синагога расположилась на тринадцатом месте (462 тыс посетителей).

По данным Чешского статистического комитета, в прошлом году в чешских отелях и пансионах остановилось рекордное количество туристов - 20 млн человек (на 9,1% больше, чем в 2016-м году).