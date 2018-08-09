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На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг

На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг

Vladislava M 434 0
Уже через несколько дней отреставрированный фасад музея предстанет в полной красе. В день годовщины советской оккупации на фасаде покажут видеомэппинг.
На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг

В середине августа жители Праги, наконец, увидят отреставрированный фасад исторического здания Национального музея. В первую очередь будут устранены остатки строительных лесов на Вацлавской площади.

В день годовщины оккупации Чехословакии, 21-го августа, на фасаде покажут видеомэппинг.

Сейчас внутри здания заканчивают работы реставраторы и художники, укладывают паркет. До полного открытия музея остается два с половиной месяца.

Во вторник отремонтированное здание осмотрел министр культуры ЧР Антонин Станек, который поучаствовал в последнем дне проверок.

Источник: Denik.cz



 

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Прага музей история культура
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