На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг

В середине августа жители Праги, наконец, увидят отреставрированный фасад исторического здания Национального музея. В первую очередь будут устранены остатки строительных лесов на Вацлавской площади.
В день годовщины оккупации Чехословакии, 21-го августа, на фасаде покажут видеомэппинг.
Сейчас внутри здания заканчивают работы реставраторы и художники, укладывают паркет. До полного открытия музея остается два с половиной месяца.
Во вторник отремонтированное здание осмотрел министр культуры ЧР Антонин Станек, который поучаствовал в последнем дне проверок.
Источник: Denik.cz