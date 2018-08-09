На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг

Уже через несколько дней отреставрированный фасад музея предстанет в полной красе. В день годовщины советской оккупации на фасаде покажут видеомэппинг.

В середине августа жители Праги, наконец, увидят отреставрированный фасад исторического здания Национального музея. В первую очередь будут устранены остатки строительных лесов на Вацлавской площади.

В день годовщины оккупации Чехословакии, 21-го августа, на фасаде покажут видеомэппинг.

Сейчас внутри здания заканчивают работы реставраторы и художники, укладывают паркет. До полного открытия музея остается два с половиной месяца.

Во вторник отремонтированное здание осмотрел министр культуры ЧР Антонин Станек, который поучаствовал в последнем дне проверок.

Источник: Denik.cz





