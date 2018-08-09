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В Чехии проходит выставка русских художников-передвижников

В Чехии проходит выставка русских художников-передвижников

Vladislava M 478 0
В Галерее изобразительного искусства можно увидеть произведения известных русских художников-передвижников: Коровина, Репина, Верещагина, Шишкина и др.
В Чехии проходит выставка русских художников-передвижников

С 1-го августа по 9-е сентября в Галерее изобразительного искусства в Остраве проходит выставка русских художников-передвижников. Выставка называется Песнь души.

Все эти картины возникли в довоенный период. В коллекцию галереи входят произведения известных русских художников: Ильи Репина, Василия Верещагина, Ивана Шишкина, Франца Рубо, Семена Никифорова. Среди экспонатов есть и произведения Константина Коровина, исключительного импрессиониста, который в 1929 году уехал из России в Париж.

Билеты на выставку можно приобрести 150 крон.

Источник: www.gvuo.cz

 
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Темы
культура искусство художник Чехия Россия
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