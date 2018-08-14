В Словакии выпустят памятную монету к годовщине вторжения 1968 года

Монета номиналом 10 евро будет посвящена стихийному сопротивлению народа советскому вторжению в Чехословакию.

Фото: Ладислав Белик

В этом году исполняется 50 лет с момента вторжения советских войск в Чехословакию. В честь этого события Национальный банк Словакии выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом в 10 евро. Монета будет посвящена стихийному ненасильственному сопротивлению граждан, восставших против коммунистического вторжения.

На реверсе монеты изображен фрагмент фотографии Ладислава Белика с мирным гражданином, в грудь которому направлено дуло пушки советского танка. На аверсе можно увидеть цифры 68 (1968 год).

Общественное движение за демократизацию коммунистического режима распространилось в Чехословакии в конце 60-х лет прошлого века. Советское правительство с тревогой следило за его развитием. В начале августа 1968 года на совете представителей коммунистических стран в Братиславе было принято решение, что «охрана и укрепление социалистических возможностей является общественной интернациональной обязанностью всех социалистических стран». В этот же день был выпущен документ, который сделал готовящееся военное вторжение в Чехословакию легитимным.

Вторжение войск государств Варшавского договора произошло с 20 на 21 августа 1968 года. На территорию Чехословакии вторглось 300 000 военных и около 6000 танков и другой боевой техники. Интервенция приостановила процесс реформирования и положил начало периоду, известному как нормализация. Оккупация ЧССР получила резонанс во всем мире. Стихийное сопротивление местных жителей было отражено в местных и мировых СМИ.



