Курьер из Женевы привез в Прагу самые дорогие марки в мире

В Праге началась Всемирная филателистическая выставка Praga 2018. Можно увидеть самое дорогое письмо в мире и даже телеграмму с Титаника.

В Прагу привезли редчайшие почтовые марки – Розового и Голубого Маврикия, а также бомбейское письмо с двумя знаменитыми однопенсовыми марками. Их временно предоставил неизвестный чешский инвестор. Изначально он планировал раскрыть свою личность на выставке, но позже изменил планы.

В среду, 15 августа, в чешской столице началась Всемирная филателистическая выставка Praga 2018. Зрителям запрещено трогать редчайшие экспонаты и фотографировать их с включенной вспышкой. Под пуленепробиваемым стеклом находится 4 из 80 известных марок Маврикия. Уже давно в одном месте не выставлялось такое количество этих марок.

Зрители также могут увидеть самое дорогое письмо в мире, отправленное с острова Маврикий в индийский Бомбей. Это единственное письмо, на котором наклеены сразу две марки Розовый Маврикий. В 1968 году его продали на аукционе в США за эквивалент, равный на то время 300 кг золота. Ценнейшие экспонаты накануне вечером в Прагу привез курьер из Женевы.

На выставке в Праге можно будет также увидеть и другие интересные марки и документы прошлых лет, например, телеграмму с Титаника, которую корабль отправил в момент затопления на судно Carpathia. Всего на выставке представлено 380 экспонатов из 70 стран мира.

Мероприятие проходит в конгресс-отеле Clarion до 18 августа. Желающие могут приобрести марки на аукционе, а также выпустить марку с собственным портретом.

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