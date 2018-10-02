На Пражском Граде пройдет День открытых дверей

Посетители смогут увидеть обычно недоступные общественности помещения и залы.

В субботу 6 октября можно будет посетить ранее недоступные общественности помещения Пражского Града. С 9:00 до 17:00 будут, например, открыты церемониальные залы на втором этаже Нового дворца. Посетители увидят помещения, в которых президент исполняет свои конституционные обязанности. На Пражском Граде сейчас проходит выставка в честь 100-летия республики, вход на нее – свободный.

В прошлом год в День открытых дверей Пражский Град посетили 15 тысяч человек. Ожидается, что в этом году желающих будет не меньше. Вход будет организован через ворота Матиаша на Градчанской площади, а также с первого двора. Последних посетителей пустят в 16:30.

Дни открытых дверей по случаю образования Чехословакии проведут и другие государственные учреждения. Некоторые министерства приглашают посетителей 28 октября.

Источник: novinky.cz