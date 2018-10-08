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В Праге выступил самый известный «невозвращенец» в СССР Михаил Барышников

В Праге выступил самый известный «невозвращенец» в СССР Михаил Барышников

Vladislava M 1918 0
Американский артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников выступил в Праге на спектакле, посвященном Иосифу Бродскому.
В Праге выступил самый известный «невозвращенец» в СССР Михаил Барышников

90-минутный сольный спектакль, основой которого стали стихи обладателя Нобелевской премии Иосифа Бродского, 7-го октября 2018 года в Праге представил танцор, хореограф и актер Михаил Барышников.

Представление в Театре сословий стало завершением второго фестиваля «Пражские перекрестки». Спектакль латышского режиссера Алвиса Херманиса привез в Прагу рижский Новый театр. На сцене во время представления установили минимум декораций: только кулису маленького летнего домика, внутри которого Барышников танцевал под стихи Бродского, и импровизированную лавку, на которой танцор сам цитировал стихотворения на русском языке. Зрители отреагировали на спектакль длительными аплодисментами.

Михаил Барышников назван величайшим артистом балета в истории. Он родился в 1948 году в Риге, где и начал заниматься балетом. Продолжил учебу в Ленинградском хореографическом училище, после которого танцевал в Ленинградском театре оперы и балеты имени Кирова.

В 1974 году, во время гастролей Большого театра в Канаде, Барышников получил приглашение в труппу Американского театра балета в Нью-Йорке и не вернулся в СССР. В 1974-78 гг. Михаил был премьером труппы нью-йоркского театра, а в 1980-89 – ее руководителем. Михаил Барышников оказал значимое влияние на американскую и мировую хореографию. Поэт Иосиф Бродский посвятил Барышникову несколько стихотворений.

Фестиваль «Пражские перекрестки» посвящен политическому и театральному наследию Вацлава Гавела. Его организует Национальный театр. В программу включены прогрессивные зарубежные пьесы, межжанровые проекты, дебаты с режиссерами, лекции и дискуссии.

Источник: ceskenoviny.cz

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культура театр Прага
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