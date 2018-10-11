В Праге стартует фестиваль света Signal

В этот раз в столице будут функционировать более 20 световых инсталляций, а один из маршрутов фестиваля впервые пройдет через Карлин.

Вечером в четверг, 11 октября, в Праге начинается шестой фестиваль света Signal. На этот раз в столице будут функционировать более 20 световых инсталляций. Темой фестиваля стало 100-летие возникновения Чехословакии, поэтому в этом году организаторы постарались задействовать как можно больше чешских авторов: ими было создано 16 проекций. 8 своих работ на фестивале представят зарубежные авторы.

Зрителям также предложат и сопутствующую музыкальную программу: в рамках фестиваля классической музыки «Струны осени» в церкви Святого Сальватора (Klášterská 779/1, Прага 1) пройдет проект Organik, который сочетает в себе органную музыку и показ уникальной кинетической инсталляции. Проект будет проходить 4 раза в день: в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00.

Фестиваль Signal пройдет с 11 по 14 октября, с 19:00 до 23:00. В связи с ожидаемой высокой посещаемостью во время проведения мероприятия автомобилям будет разрешено двигаться с максимальной скоростью 30 км/ч.

В 2018 году Signal предлагает 3 основных фестивальных маршрута – в историческом центре, районе Винограды и на Карлине, причем на Карлине фестиваль пройдет впервые. Более подробную информацию о маршрутах и представленных инсталляциях можно найти здесь.