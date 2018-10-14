Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
В Праге закрасили граффити, сделанное всемирно известным художником

В Праге закрасили граффити, сделанное всемирно известным художником

Yuliya Boda 2462 0
Немногие знали, что эта работа была сделана одним из самых талантливых художников в мире – британцем, рисующим граффити под псевдонимом Mode 2.
Фото: Wikimedia - Matěj Baťha
В Праге закрасили граффити, сделанное всемирно известным художником

На днях Праге, недалеко от станции метро Vltavská, было закрашено известное граффити, сделанное в рамках фестиваля уличного искусства Names еще 10 лет назад.

Немногие знали, что эта работа была сделана одним из самых талантливых и известных художников в мире – британцем, рисующим граффити под псевдонимом Mode 2.

Владельцем дома, на стене которого было изображено граффити, является Транспортное предприятие Праги (DPP). Совместно с администрацией Праги 7 компания решила «оживить» пространство, закрасив известное творение художника. Представители DPP утверждают, что этого было не избежать, так как здание нуждалось в ремонте.

51-летний Mode 2 в настоящее время живет в Берлине и создает не только граффити, но и серьезно увлекается живописью. Его творчество высоко ценится в Европе (работы Mode 2 выставлялись в Париже и Милане), кроме того, именно он разрисовал стену для фильма о группе U2, который снимали в Северной Ирландии.

Пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова подтвердила, что граффити закрасили в рамках утвержденного проекта реконструкции здания. По ее словам, без удаления рисунка было бы невозможно реконструировать стену и прилегающие лестничные сооружения. На вопрос о том, знала ли компания о том, что граффити является произведением всемирно известного художника, сотрудники компании не дали конкретного ответа.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага искусство граффити реконструкция
Читайте
по теме 
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
19.10.2018 15:44 Культура
Куда пойти на выходных 20 и 21 октября 2018 года в Праге
581 0
Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка
18.10.2018 12:26 Образование
Марафон от Study Consulting: Выиграйте полугодовой курс чешского языка
482 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
5 вариантов отдыха класса люкс в Чехии
16.10.2018 14:59 О Чехии
5 вариантов отдыха класса люкс в Чехии
999 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0


Мобильная версия