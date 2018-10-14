В Праге закрасили граффити, сделанное всемирно известным художником

Немногие знали, что эта работа была сделана одним из самых талантливых художников в мире – британцем, рисующим граффити под псевдонимом Mode 2.

Фото: Wikimedia - Matěj Baťha

На днях Праге, недалеко от станции метро Vltavská, было закрашено известное граффити, сделанное в рамках фестиваля уличного искусства Names еще 10 лет назад.

Немногие знали, что эта работа была сделана одним из самых талантливых и известных художников в мире – британцем, рисующим граффити под псевдонимом Mode 2.

Владельцем дома, на стене которого было изображено граффити, является Транспортное предприятие Праги (DPP). Совместно с администрацией Праги 7 компания решила «оживить» пространство, закрасив известное творение художника. Представители DPP утверждают, что этого было не избежать, так как здание нуждалось в ремонте.

51-летний Mode 2 в настоящее время живет в Берлине и создает не только граффити, но и серьезно увлекается живописью. Его творчество высоко ценится в Европе (работы Mode 2 выставлялись в Париже и Милане), кроме того, именно он разрисовал стену для фильма о группе U2, который снимали в Северной Ирландии.

Пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова подтвердила, что граффити закрасили в рамках утвержденного проекта реконструкции здания. По ее словам, без удаления рисунка было бы невозможно реконструировать стену и прилегающие лестничные сооружения. На вопрос о том, знала ли компания о том, что граффити является произведением всемирно известного художника, сотрудники компании не дали конкретного ответа.

Источник: novinky.cz