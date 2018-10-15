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Чешский театр стал лауреатом Международного фестиваля МакДонаха в Перми

Чешский театр стал лауреатом Международного фестиваля МакДонаха в Перми

Victorija Gudovskaya 712 0
Третий Международный фестиваль МакДонаха прошел в Перми с 1 по 7 октября 2018 года и был приурочен к 30-летию Пермского театра «У Моста». ГРАН-ПРИ фестиваля получил чешский театр ČINOHERNÍ KLUB за спектакль«Палачи».
Чешский театр стал лауреатом Международного фестиваля МакДонаха в Перми

По традиции в дни Международного фестиваля МакДонаха Пермь стала Ирландией: прошли и конкурсы «самых рыжих» и ирландские танцевальные вечера.В программе фестиваля выступали знаменитые участники.

Один из самых легендарных европейских театров Чешский ČINOHERNÍ KLUB показал пьесы «Безрукий из Спокэна» и «Палачи», Малый театр Чехии представил «Череп из Коннемары». Румынский ACT Theatre привез свой вариант пьесы «Человек-Подушка». Пьеса «Королева красоты» была представлена в трех сценических версиях - в исполнении театров из Казахстана, Сыктывкара и Стерлитамака.

Поклонникам пьесы «Сиротливый Запад» были представлены семь постановок в исполнении Soltis Lajos из Венгрии, Иранского Bojnour Art Theatre, Молдавского театром «С улицы Роз», «Открытого театра» из Грузии и Национального театра Республики Сербской (Босния и Герцеговина), а также театра из российского Шадринска и хозяев фестиваля – театра «У Моста». Театр из Македонии показал премьеру «Безрукий из Спокэна». Ценителям драматургии МакДонаха были представлены мастер-классы и лекции ведущих режиссеров мира, театральных критиков России.

Пьеса «Палачи» от легендарного чешского театра из Праги Činoherni Klub закрывала фестиваль. Именно этот театр и чешский режиссер Ондрей Сокол открыли для Европы неизвестного ранее МакДонаха. По решению жюри, чешский театр получил за спектакль «Палачи» ГРАН-ПРИ фестиваля, а также премии за лучшую режиссуру и лучшую сценографию.


 

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театр культура Россия Чехия фестиваль
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