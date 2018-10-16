В Праге откроется интерактивный музей кино

Организаторы обещают, что в музее не будет классических экспозиций: только интерактивное пространство для творчества.

После нескольких лет подготовки в Праге, наконец, должен открыться первый Национальный музей кино. Он будет расположен в центре города, на улице Юнгмана, в здании Mozarteum. Об этом рассказала одна из основателей музей Терезие Кржижковска.

Идею открыть единый Национальный музей кино NaFilm подали еще четыре года назад студенты Карлова Университета. Теперь же организаторы получили площадь в историческом здании архитектора Яна Котеры. Это место, где пела Эма Дестин, работал театр Е.Ф. Буриана D34, а также находилось музыкальное издательство Supraphon.

«Наша цель – открыть музей чешского кинематографа, который стал бы живым центром для широкой общественности и специалистов. Этот музей будет дополнять развивающееся кинообразование в школах и в интерактивной форме представлять национальный кинематограф чешским и зарубежным посетителям», – говорится на сайте музея.

Основатели обещают, что в музее не будет классических экспозиций. Вместо них команда молодых кураторов и архитекторов создает инсталляции с простором для фантазии и творчества. Музей перенесет посетителей как в прошлое, так и в будущее. Гости смогут создать собственный фильм на историческом оборудовании и в программе виртуальной реальности или голограммы. Организаторы хотят, чтобы все люди, независимо от возраста, могли познать кино и его историю собственными руками.

Музей поддерживают Государственный фонд кинематографии, Карлов университет и Фонд Вышеграда. Оставшиеся деньги, необходимые для открытия музей, организаторы собирают на краудфандинговом портале.