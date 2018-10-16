Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n 10 °C
В Праге откроется интерактивный музей кино

В Праге откроется интерактивный музей кино

Vladislava M 384 0
Организаторы обещают, что в музее не будет классических экспозиций: только интерактивное пространство для творчества.
В Праге откроется интерактивный музей кино

После нескольких лет подготовки в Праге, наконец, должен открыться первый Национальный музей кино. Он будет расположен в центре города, на улице Юнгмана, в здании Mozarteum. Об этом рассказала одна из основателей музей Терезие Кржижковска.

Идею открыть единый Национальный музей кино NaFilm подали еще четыре года назад студенты Карлова Университета. Теперь же организаторы получили площадь в историческом здании архитектора Яна Котеры. Это место, где пела Эма Дестин, работал театр Е.Ф. Буриана D34, а также находилось музыкальное издательство Supraphon.

«Наша цель – открыть музей чешского кинематографа, который стал бы живым центром для широкой общественности и специалистов. Этот музей будет дополнять развивающееся кинообразование в школах и в интерактивной форме представлять национальный кинематограф чешским и зарубежным посетителям», – говорится на сайте музея.

Основатели обещают, что в музее не будет классических экспозиций. Вместо них команда молодых кураторов и архитекторов создает инсталляции с простором для фантазии и творчества. Музей перенесет посетителей как в прошлое, так и в будущее. Гости смогут создать собственный фильм на историческом оборудовании и в программе виртуальной реальности или голограммы. Организаторы хотят, чтобы все люди, независимо от возраста, могли познать кино и его историю собственными руками.

Музей поддерживают Государственный фонд кинематографии, Карлов университет и Фонд Вышеграда. Оставшиеся деньги, необходимые для открытия музей, организаторы собирают на краудфандинговом портале.

 

Рассказать всем:
Темы
музей кино Прага выставка
Читайте
по теме 
На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг
09.08.2018 12:59 Культура
На фасаде Национального музея в Праге покажут видеомэппинг
1132 0
Чехи не пошли в этом году на Ночь музеев
11.06.2018 09:23 Культура
Чехи не пошли в этом году на Ночь музеев
1861 0
Национальный музей в Праге отмечает 200-летие
17.04.2018 10:06 Культура
Национальный музей в Праге отмечает 200-летие
1919 1
В Национальном музее обнаружили поддельные бриллианты
07.03.2018 11:13 Общество
В Национальном музее обнаружили поддельные бриллианты
1709 0
Последние новости:
19
октября
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
1603 0
В Чехии заканчивается бабье лето
19.10.2018 11:47 Общество
В Чехии заканчивается бабье лето
794 0
18
октября
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
18.10.2018 11:53 Политика
В Чехии выбрали самого молодого городского старосту в истории
1042 0
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
18.10.2018 10:34 Общество
Шокирующие числа: Сколько чешских пенсионеров попало в долговую яму?
2921 0
В Праге временно изменится движение трамваев
18.10.2018 10:05 Общество
В Праге временно изменится движение трамваев
1037 0
17
октября
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
17.10.2018 14:24 Политика
Чешский премьер встретится с Биллом Гейтсом
638 0
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
17.10.2018 13:56 Экономика
Чехия поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности
746 0
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
17.10.2018 13:55 Экономика
Чешский бизнесмен покупает торговый центр в Санкт-Петербурге
1288 0
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
17.10.2018 07:57 Общество
Чешская полиция расследует дело о взломе системы Visapoint
1387 0
16
октября
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
16.10.2018 15:23 Общество
Иностранцев в Чехии госпитализировали с открытым туберкулезом
2966 0


Мобильная версия