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На фестиваль «Новый русский фильм» в Прагу приедет сын Высоцкого

На фестиваль «Новый русский фильм» в Прагу приедет сын Высоцкого

artyommm 143 0
Фестиваль запланирован в Праге и других городах Чехии с 5 по 11 ноября.
На фестиваль «Новый русский фильм» в Прагу приедет сын Высоцкого

Фестиваль «Новый русский фильм» пройдет в Праге с 5 по 11 ноября. Посмотреть русские фильмы можно будет также в Оломоуце, Йиглаве и Злине. Одним из гостей мероприятия станет Никита Высоцкий – сын Владимира Высоцкого, известного поэта, актера и барда. Никита будет читать стихи отца в Городской библиотеке Праги 6 ноября. Визит сына Высоцкого приурочен к показу фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Об этом рассказали организаторы фестиваля. 

В рамках фестиваля в Прагу также приедут космонавт Виктор Савиных и актер Павел Деревянко, которые представят картину «Салют-7». 6 ноября в кинотеатре Dlabačov состоится встреча и автограф-сессия с писателем Сергеем Лукьяненко, автором «Дневного дозора» и «Ночного дозора». 

Программа фестиваля https://novyruskyfilm.cz/

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фестиваль кино Прага
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