Видео: Здание Национального музея в Праге после реконструкции открыли видеомэппингом

На Вацлавской площади собрались тысячи людей, чтобы увидеть масштабную проекцию на историческое здание музея.

Три с половиной года велась реконструкция исторического здания Национального музея. Она обошлась бюджету в 1,8 млрд крон. Торжественное открытие в субботу 27 октября украсил видеомэппинг.

«Мы говорим о самом сложном и крупном проекте современной Чешской Республики. Здание прошло комплексную реконструкцию, включая технологии, вентиляцию и лифты, так как оно находилось уже в аварийном состоянии. Это сложный культурный памятник, и здесь работают представители десятков профессий», – выступил с речью директор музея Михал Лукеш.

Открытие происходило под звуки чешского гимна. На церемонию прибыл президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. В Прагу также приехал словацкий премьер Петер Пеллегрини.

После торжественной части зрители могли увидеть видеомэппинг – трансляцию на здание Национального музея. На Вацлавской площади собрались тысячи людей. В целях безопасности полиция полностью перекрыла движение автомобилей в верхней части площади.

Источник: idnes.cz