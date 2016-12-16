Житель Чехии зарабатывает почти 13 тысяч евро в год

Это в 2,5 раза меньше, чем в среднем по ЕС, и в 6 раз меньше, чем в Швейцарии.

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За год житель Чехии в среднем зарабатывает 344 768 крон (около 13 тысяч евро). Это больше, чем в Польше, Словакии или Венгрии. Но все еще значительно меньше – в 2,5 раза – чем в среднем по ЕС. Таковы данные Чешского статистического управления.

«Годовые зарплаты в Чехии в 2014-м были на уровне 37% среднего показателя по Евросоюзу, что поставило Чехию на 19-е место среди стран ЕС», - отметила глава управления Ива Ритшелова.

При этом сумма 344 768 крон – это так называемая «грубая» зарплата, то есть еще до уплаты налогов. После уплаты налогов и взносов соцстрахования у чеха «на руках» остается чуть более 262 тысяч крон. «Супергрубая» зарплата (то, что работодатель на самом деле тратит на каждого сотрудника в год) составляет 462 тысячи крон.

В целом в ЕС самые высокие зарплаты по традиции в Люксембурге (1,68 миллиона крон в пересчете), Дании (1,52 миллиона крон) и Ирландии (1,27 миллиона крон). Вне ЕС – в Швейцарии (1,98 миллиона крон) и Норвегии (1,62 миллиона крон). Самые низкие годовые зарплаты в Евросоюзе – в Болгарии (158 480 крон), Македонии (181 305 крон) и Румынии (183 700 крон).

Хотя частично более высокие зарплаты компенсируются и высокими ценами. Так, покупательная способность чехов составляет уже 59% среднего показателя по ЕС, экономические показатели достигают 86% средних цифр по ЕС, а на фоне стабильного развития зарплаты в стране активно растут, хотя специалисты утверждают, что рост все-таки недостаточно быстрый – по мнению экспертов, экономика позволяет увеличивать зарплату больше.

Так, с 2008 года почасовая оплата труда в Чехии повысилась на 17%. Для сравнения в Германии – только на 8%, в Болгарии – на 65%, в Румынии – на 39%, в Эстонии – на 14%.

Источник: Novinky