Куба хочет выплатить Чехии долги ромом

Предложенное Кубой количество рома может обеспечить Чехию этим напитком более чем на 100 лет.

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Куба решила выплатить Чехии долг времен холодной войны, однако 276 миллионов долларов у страны нет, поэтому она предложила отдать долг товарами – например, ромом и лекарствами.

«Кубинский ром может быть интересным вариантом. Это сравнительно неизвестный бренд, который может оказаться весьма неплохим, но его еще нужно выводить на рынок и рекламировать», - отметила заместитель министра финансов Чехии Ленка Дупакова.

По данным Чешского статистического управления, в прошлом году в Чехию завезли 892 тонн кубинского тростникового рома на 53 миллиона крон без учета налогов.

Еще одной возможностью вернуть хотя бы часть долга является поставка кубинских лекарств – такой вариант Минфин сейчас обсуждает с чешским Государственным управлением по контролю за лекарствами.

«Проблемой кубинских медикаментов является отсутствие европейской сертификации, поэтому нужно найти компанию, которая этим займется. Рекламировать ром проще, чем сертифицировать лекарства», - призналась замминистра финансов.

Детали выплаты долга ромом в ведомстве пока не сообщают, так как переговоры находятся в начальной стадии. Вместе с тем, чешская сторона намерена принять товарами только часть долга, а остальное все-таки рассчитывает получить наличными платежами.

По данным агентства Associated Press, если бы Чехия согласилась на уплату всего долга ромом, то получала бы этот напиток от Кубы на протяжении более сотни лет. О подобном методе оплаты госдолга представители Кубы ведут переговоры также со Словакией – этой стране предлагают лекарства для лечения ног при сахарном диабете.

Стоит отметить, что частично возвращенные деньги Чехия может инвестировать обратно в Кубу: по словам заместителя чешского министра иностранных дел Мартина Тлапы, Чехия хотела бы заниматься на Кубе инфраструктурными проектами, энергетикой и сельским хозяйством – аналогичную модель страна когда-то использовала в случае с Камбоджей.

Ранее Министерство финансов Чехии согласилось принять выплату долга в размере 1,7 миллиона долларов Беларусью также в виде товаров, так как Беларусь не хотела отдавать долг деньгами.

Источник: iDNES