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Безопасная ипотека по Нацбанку: в Праге в месяц нужно получать от 2 тысяч евро «чистыми»

Безопасная ипотека по Нацбанку: в Праге в месяц нужно получать от 2 тысяч евро «чистыми»

AfoninaAnna 1770 0
Чешский Нацбанк считает, что безопасная ипотека – это когда заемщик в месяц получает «чистыми» как минимум столько, сколько стоит квадратный метр приобретаемого им жилья.
Фото: pixabay.com
Безопасная ипотека по Нацбанку: в Праге в месяц нужно получать от 2 тысяч евро «чистыми»

Чешский Национальный банк для определения кредитоспособности заемщика использует методику LTI («loan-to-income» - «кредит-к-доходу»), согласно которой кредит считается рискованным, если сумма займа (без процентов) превышает общие «чистые» (после уплаты налогов) годовые доходы заемщика (или заемщиков, если это семья) более чем в пять раз. Однако если посмотреть на чешские цены жилой недвижимости и сравнить их со средними зарплатами, то получить безопасный с точки зрения Нацбанка кредит жителям страны будет непросто.

Причем это касается не только крупнейших городов Чехии - Праги и Брно, но и Градец-Кралове, Карловых Вар и, например, Ческе-Будеёвице. Так, согласно информации портала CenováMapa.org, средняя квартира площадью 75 квадратных метров в пражской новостройке в третьем квартале этого года продавалась за 4,88 миллиона крон.

Для того, чтобы столичная семья смогла ее купить, ей нужно будет взять ипотеку на 79% стоимости жилья (с апреля объем кредита будет строго регулироваться) и иметь при этом «чистый» доход в размере от 64 тысяч крон в месяц. При этом этой семье еще нужно скопить 21% стоимости жилья, а это около миллиона крон, самостоятельно.

Если проанализировать сегодняшние цены аналогичных квартир у девелоперов, то в среднем стоимость такого жилья составляет около 6,13 миллиона крон. Получается, что нерискованная ипотека будет у семьи, зарабатывающей в месяц от 80 тысяч крон чистого дохода.

Для трехкомнатной квартиры в пражском панельном доме заемщик должен, по мнению Нацбанка, зарабатывать более 50 тысяч крон в месяц. Вместе с тем, покупатели старых квартир должны заплатить еще и налог на приобретение недвижимости, который составляет 4%, то есть десятки тысяч крон.

Для сравнения в городе Усти-над-Лабем, где самая дешевая недвижимость в Чехии, для покупки квартиры площадью 75 квадратных метров с кредитом на 79% стоимости жилья нерискованным заемщиком может быть признан человек с «чистым» доходом от 10 тысяч крон в месяц.

По данным портала CenováMapa.org, за третий квартал средняя цена на недвижимость в Чехии выросла на 2,7% до 46 200 крон. В Праге квадратный метр новостроек в третьем квартале стоил в среднем 61 500 крон. По сравнению с началом 2015 года цены повысились на 21% - так, 60-метровая квартира в столице подорожала на 1 миллион крон.

В Праге в третьем квартале средняя зарплата до уплаты налогов составляла, по данным Чешского статистического управления, 34 512 крон, в Чехии в целом - 27 220 крон.

Источник: iDNES

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Темы
квартиры недвижимость покупка недвижимости кредитование банки ипотеки
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