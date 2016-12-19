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Чешский миллиардер будет строить квартиры в России

Чешский миллиардер будет строить квартиры в России

Vlada Marsheva 837 0
Компания Петра Келлнера построит в элитном офисном комплексе Comcity в Москве жилые квартиры. В планах – строительство нового района в Омске.
Фото: comcity.com.ru
Чешский миллиардер будет строить квартиры в России

Компания PPR Group, принадлежащая самому богатому чешскому миллиардеру Петру Келлнеру, впервые займется строительством квартир в России. В рамках крупнейшего московского проекта под названием Comcity компания собирается выстроить свой жилой комплекс. Изначально Келлнер планировал строить в комплексе только торговые и офисные площади.

«Наш проект откроет множество рабочих мест, а люди всегда хотят жить возле места работы», – объясняет Виталий Краснюк из PPF Real Estate Russia причину, по которой группа решила строить и жилые квартиры.

Сейчас PPF будет вносить изменения в проект, который уже строят на площади 780 тыс. м2. До сих пор компания рассчитывала выстроить около 420 тысяч м2 административных площадей. Теперь часть из них отдадут под квартиры. Сколько именно квартир будет построено в Comcity, пока не сообщили.

На данный момент группа закончила строительство первого этапа Comcity и уже предложила фирмам современные офисы площадью 107 тысяч м2 и еще 7,5 тысяч м2 торговых площадей. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, которая в России проявляется высоким уровнем безработицы и падением цен на аренду недвижимости, за прошлый год группе удалось сдать 80% офисов.

Комплекс Comcity, фото comcity.com.ru

Группа PPF хочет строить в России квартиры и в других городах. На данный момент компания планирует начать строительство нового жилого района в Омске. 

Пока проект в Омске находится на стадии разработки. По информации издания Hospodářské noviny, компания Келлнера построит 4 жилых дома по 24 этажа. Они должны появиться на территории бывшего промышленного комплекса Сибзавод, который занимает 15 га. Для сравнения, это примерно три Вацлавских площади в Праге.

Новый район в Омске должен предложить до 120 тысяч квадратных метров жилых квартир. Кроме жилых домов в комплексе должен появиться торговый центр, детский сад, школа и парковка. Также на этой территории планируют оставить и несколько действующих промышленных зданий.

Сколько собираются денег инвестировать в строительство в Омске, пока неизвестно. Если все пойдет по плану, строить жилые дома начнут в конце 2017 – начале 2018 гг.

Наряду с этим Петр Келлнер избавился от собственности в России, продав всю сеть магазинов электроники «Эльдорадо».

Источник: ihned.cz

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Темы
недвижимость строительство Петр Келлнер Россия
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