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Чехи активно доносят на нарушителей системы электронного учета выручки онлайн

Чехи активно доносят на нарушителей системы электронного учета выручки онлайн

Vlada Marsheva 1034 0
За месяц работы системы Финансовое управление получило 1353 жалобы.
Фото: pixabay.com
Чехи активно доносят на нарушителей системы электронного учета выручки онлайн

Количество жалоб на отсутствие правильного чека с данными электронного учета выручки в Чехии стало падать. С момента запуска системы 1 декабря Финансовое управление получило 1353 доноса, из них 800 – в первую неделю. Государственные проверки налоговые инспекции пока еще не начинали.

На прошлой неделе стало известно, что некоторые рестораны придумали, как обойти систему электронного учета выручки. В таких заведениях посетителям не выдают предварительные чеки, которые затем удаляют с кассового аппарата. Сообщить о таких нарушениях можно в специальной анкете на сайте Финансового управления. В ней можно указать сумму чека, время и идентификационный номер заведения.

По данным Финансового управления, количество жалоб относительно невелико с учетом общего объема полученных чеков (их число превысило 40 млн). Пока налоговые инспекторы не разбирались с жалобами и не выписывали никаких штрафов. В настоящий момент Финансовое управление работает с базами данных и анализирует информацию о продажах. Проверки планируют начать чуть позднее.

Источник: idnes.cz

 

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Темы
EET рестораны Чехия
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