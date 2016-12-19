Чехи активно доносят на нарушителей системы электронного учета выручки онлайн

За месяц работы системы Финансовое управление получило 1353 жалобы.

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Количество жалоб на отсутствие правильного чека с данными электронного учета выручки в Чехии стало падать. С момента запуска системы 1 декабря Финансовое управление получило 1353 доноса, из них 800 – в первую неделю. Государственные проверки налоговые инспекции пока еще не начинали.

На прошлой неделе стало известно, что некоторые рестораны придумали, как обойти систему электронного учета выручки. В таких заведениях посетителям не выдают предварительные чеки, которые затем удаляют с кассового аппарата. Сообщить о таких нарушениях можно в специальной анкете на сайте Финансового управления. В ней можно указать сумму чека, время и идентификационный номер заведения.

По данным Финансового управления, количество жалоб относительно невелико с учетом общего объема полученных чеков (их число превысило 40 млн). Пока налоговые инспекторы не разбирались с жалобами и не выписывали никаких штрафов. В настоящий момент Финансовое управление работает с базами данных и анализирует информацию о продажах. Проверки планируют начать чуть позднее.

Источник: idnes.cz