Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -3 °C
В Праге открылось производство аккумуляторов для энергетики будущего

В Праге открылось производство аккумуляторов для энергетики будущего

artyommm 715 0
Чешская компания HE3DA открыла производство аккумуляторов, которые станут будущим мировой энергетики. Получить лицензию на автоматизированную производственную линию для выпуска революционных аккумуляторов хотели бы Китай, Россия и Германия.
Фото: www.mpo.cz
В Праге открылось производство аккумуляторов для энергетики будущего

В пражском районе Летняны стартовало пилотное производство абсолютно нового поколения аккумуляторов с использованием нанотехнологий на базе общемирового зарегистрированного патента изобретателя Яна Прохазки. Аккумуляторы, которые будет выпускать чешская компания HE3DA, будут более безопасными и дешевыми, а их емкость будет больше, чем у нынешних литий-ионных батарей. 

Новые аккумуляторы найдут применение в автомобильной промышленности, обеспечении электромобильности, а также в области производства электричества из возобновляемых источников. Кроме полностью автоматизированной производственной линии в Летнянах, у компании появится и большой цех на 4 тыс. кв. м. в Горне-Сухе. Впоследствии его можно будет расширить до 40 тысяч. 

Изобретатель Ян Прохазка открыл компанию вместе с бизнесменами Радомиром Прусом и Владимиром Йиркой. Им удалось привлечь 50 млн евро от китайского инвестора, который теперь обладает меньшим пакетом акций. Ожидаются еще инвестиции в таком же размере. 

Следующие автоматизированные производственные линии будут открываться по лицензии в разных частях мира. Интерес уже проявили Германия, Китай, Россия и Словакия. Деньги, вырученные от предоставления лицензии, будут уходить в Чехию.

Источник: mpo.cz

Рассказать всем:
Темы
инновации технологии энергетика производство Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии разработали «умный» костюм для пожарных
20.12.2016 09:47 Общество
В Чехии разработали «умный» костюм для пожарных
351 0
В Праге появится инновационный квартал
06.12.2016 11:04 Общество
В Праге появится инновационный квартал
885 0
Uber вдохновил чешку на уникальный для Чехии проект
06.12.2016 10:17 Общество
Uber вдохновил чешку на уникальный для Чехии проект
1681 0
Брненские ученые создали лучшие искусственные легкие в мире
10.11.2016 08:43 Общество
Брненские ученые создали лучшие искусственные легкие в мире
363 0
Последние новости:
22
декабря
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
22.12.2016 14:57 Общество
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
331 0
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
382 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
472 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
275 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
327 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
371 0
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
22.12.2016 08:45 Политика
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
327 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
301 0
21
декабря
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
438 0
В Чехию возвращаются туристы из России
21.12.2016 16:03 Общество
В Чехию возвращаются туристы из России
1193 0



Мобильная версия