В Праге открылось производство аккумуляторов для энергетики будущего

Чешская компания HE3DA открыла производство аккумуляторов, которые станут будущим мировой энергетики. Получить лицензию на автоматизированную производственную линию для выпуска революционных аккумуляторов хотели бы Китай, Россия и Германия.

Фото: www.mpo.cz

В пражском районе Летняны стартовало пилотное производство абсолютно нового поколения аккумуляторов с использованием нанотехнологий на базе общемирового зарегистрированного патента изобретателя Яна Прохазки. Аккумуляторы, которые будет выпускать чешская компания HE3DA, будут более безопасными и дешевыми, а их емкость будет больше, чем у нынешних литий-ионных батарей.

Новые аккумуляторы найдут применение в автомобильной промышленности, обеспечении электромобильности, а также в области производства электричества из возобновляемых источников. Кроме полностью автоматизированной производственной линии в Летнянах, у компании появится и большой цех на 4 тыс. кв. м. в Горне-Сухе. Впоследствии его можно будет расширить до 40 тысяч.

Изобретатель Ян Прохазка открыл компанию вместе с бизнесменами Радомиром Прусом и Владимиром Йиркой. Им удалось привлечь 50 млн евро от китайского инвестора, который теперь обладает меньшим пакетом акций. Ожидаются еще инвестиции в таком же размере.

Следующие автоматизированные производственные линии будут открываться по лицензии в разных частях мира. Интерес уже проявили Германия, Китай, Россия и Словакия. Деньги, вырученные от предоставления лицензии, будут уходить в Чехию.

Источник: mpo.cz