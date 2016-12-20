Чешскому президенту повысят зарплату

Со следующего года президент Чехии будет получать на 655 евро больше – почти 9 тысяч евро в месяц. Это на 2 тысячи выше, чем у премьер-министра.

Фото: pixabay.com

С 2017 года зарплаты чешских политиков, занимающих высшие государственные должности, повысятся на 8% - примерно настолько же, насколько и в этом году. Об этом сообщили в чешском Министерстве труда и социальной работы.

Повышение зарплат конституционных должностных лиц связано как с общим ростом оплаты труда в госсекторе, от величины которой напрямую зависят выплаты политикам, так и с увеличением соответствующей ставки – с 2017 года она повысится почти на 5 тысяч крон до 65 733 крон.

Таким образом, зарплата обычного сенатора или депутата в Чехии без учета премий и надбавок со следующего года повысится с 65 700 до 71 000 крон (2 600 евро), председателя парламентского комитета – с 92 500 до 100 000 крон (3 700 евро). Главы нижней и верхней палаты парламента, а также премьер-министр получат прибавку в размере 14 300 крон – их зарплата составит 190 700 крон (7 000 евро). Зарплата президента Чехии увеличится с нынешних 219 000 до 236 700 крон (8 800 евро).

В этом году на зарплаты высших должностных лиц страны из бюджета было потрачено почти 5 миллиардов крон – это на треть больше, чем в 2014-м.

По итогам третьего квартала этого года средняя зарплата в Чехии без учета налогов выросла на 4,5% и составила 27 220 (около тысяч евро), в Праге - 34 512 крон (1 200 евро).

В этом году правительство страны также повысило зарплаты учителям, врачам, медсестрам, сотрудникам полиции и госслужащим и пенсии пенсионерам.

Источник: ČTK